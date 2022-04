Ducks hatten ersten AFL-Sieg schon vor Augen

Salzburger vergaben gegen Vikings die große Chance, ihre Führung auszubauen, und verloren noch mit 13:14.

Schon die ersten beiden Niederlagen der Ducks in ihrer Premierensaison in der Austrian Football League (AFL) hatten einen bittersüßen Beigeschmack. Wäre doch sowohl auswärts gegen die Dragons als auch zu Hause gegen Prag nach früher Führung durchaus mehr drinnen gewesen. Am Samstag waren die Salzburger bei den bislang ungeschlagenen Vienna Vikings so nah an einem Sieg dran wie nie zuvor. Am Ende setzte es aber mit einem 13:14 doch die dritte Niederlage für den Aufsteiger.

Anders als in den ersten Begegnungen konnten die Ducks nicht gleich ihre erste Angriffsserie mit einem Touchdown abschließen. Diesmal sorgten die Vikings Ende des ersten Viertels für die ersten Punkte, während die Salzburger erst im zweiten Durchgang so richtig ins Spiel kamen. Durch Touchdowns von David Warnung und Hunter Schmidt drehten sie das Spiel noch vor der großen Pause. Allerdings misslang, der zweite Extrapunktversuch. Was sich später noch rächen sollte.

Die Ducks präsentierten sich auch in der zweiten Hälfte als zumindest ebenbürtiger Gegner, obwohl sie sich mit zahlreichen unnötigen Ballverluste oft selbst das Leben schwer machten. Schließlich erspielten sie sich kurz vor Schluss die große Chance, ihre 13:7-Führung auszubauen. Doch scheiterten die Ducks erst mit ihren Versuchen, den Ball aus wenigen Metern in die Endzone zu bringen, und verschossen dann auch noch den Fieldgoal-Versuch.

Das defensive Erfolgserlebnis stachelte die Vikings noch einmal in der Offensive an. So brachten sie sich binnen weniger Spielzüge kurz vor die Salzburger Endzone und schließlich mit einem Touchdown samt Extrapunkt mit 14:13 in Führung. Den Ducks blieb kaum mehr Zeit, um zurückzuschlagen, ein letzter Fehlpass besiegelte dann mit wenigen Sekunden auf der Uhr die Niederlage.