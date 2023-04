Ducks setzen mit 41:13-Sieg über Mödling gleich ein Zeichen

Salzburgs Footballer starteten mit einem souveränen Heimsieg in die neue AFL-Saison. Neuzugang Cory Jones gelangen zwei Touchdowns.

So hatten sich die American Footballer der Ducks den Start in ihre zweite Saison in der AFL vorgestellt. Trotz widriger Wetterbedingungen waren die Tribünen im Max-Aicher- Stadion beim Auftaktmatch gegen Mödling mit 1100 Zuschauern bestens gefüllt. Das Team von Headcoach Nick Johansen belohnte seine Fans gleich mit sechs Touchdowns und feierte einen ungefährdeten 41:13-Sieg.

"Das war ein wirklich starker Auftritt von uns. Es war zwar nur das erste Spiel und die Meisterschaft ist noch lange. Aber es hat sich gezeigt, dass wir in der Vorbereitung sehr viel richtig gemacht haben", so der Cheftrainer. Weniger zufrieden konnte er mit dem Start ins Match sein. Denn als erstes Team schrieb Mödling mit einem Touchdown an. Die Ducks schlugen aber durch Noah Touré sofort zurück und gingen so mit 7:7 in das zweite Viertel.

Dort drehten die Salzburger dann so richtig auf. Maximilian Reuter, Neuzugang Cory Jones und Kris "KD" Denton sorgten für eine 28:7-Halbzeitführung. Jones und Touré ließen mit ihren jeweils zweiten Touchdowns die Ducks auf 41:7 davonziehen. Mödling schaffte nur mehr eine kleine Ergebniskorrektur. Auf einen letzten Angriffsversuch aus kurzer Distanz verzichteten die Salzburger, um schneller mit ihren Fans, die diesmal auch von einem Einpeitscher angefeuert wurden, feiern zu können.

"Wir sind im Angriff, der Defensive und bei den Special Teams die bessere Mannschaft gewesen", lobte Coach Johansen sein komplettes Team. Besondere Freude bereiteten ihm die vielen guten langen Bälle, die Quarterback Denton auf seine Receiver warf, und dass sich sein Team von den schwierigen äußeren Bedingungen nicht aus dem Konzept bringen ließ. "Der Gegner hatte Probleme mit dem Regen, wir hingegen nicht."

Ein breites Grinsen hatte nach seinem Debütauftritt Cory Jones im Gesicht. "Die Atmosphäre war einfach großartig", meinte der Amerikaner strahlend. Dass er zwei Touchdowns zum Sieg beitragen konnte, freute ihn besonders: "Das Zusammenspiel mit KD funktioniert hervorragend."