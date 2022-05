Ducks siegen nach 0:14-Rückstand noch in letzter Minute

Quarterback Kris Denton trug im Heimspiel gegen Traun den Ball zwei Mal in die Endzone.

Die Salzburg Ducks haben am Sonntag in einem dramatischen Heimspiel ihren zweiten Sieg in der Austrian Football League gefeiert. Dabei waren die Hausherren denkbar schlecht in die Partie gestartet.

Zwei bittere Ballverluste der Ducks ermöglichten den Gästen aus Traun im ersten Viertel gleich zwei Touchdowns. Die Salzburger ließen sich davon aber nicht entmutigen. Noch vor der großen Pause verkürzte Quarterback Kris Denton auf 7:14. David Kanyinda gelang Ende des dritten Viertels der verdiente Ausgleich.

Die Entscheidung fiel dann erst in der Schlussminute. Durch einen geblockten Punkt kamen die Ducks kurz vor der gegnerischen Endzone in Ballbesitz. Quarterback Denton nutzte das zum entscheidenden Touchdown, der den 21:14-Sieg fixierte.

"Solche Spiele sind toll für das Publikum, eine wahre Werbung für den Football. Was heute wieder auf der Tribüne abging, sucht seinesgleichen. Die Mannschaft hat toll gekämpft. Das ist Football, wie er sein soll", jubelte der stellvertretende Obmann der Ducks Gerd Harlander.