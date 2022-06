Ducks siegen nach 0:21-Fehlstart

Salzburger feierten im letzten Heimspiel ihren vierten AFL-Sieg in Serie.

Der schwierige Start in ihre erste Saison in der Austrian Football League (AFL) ist bei den Ducks längst vergessen. Seit die fünf Spiele währende Niederlagenserie mit einem Heimsieg über die Graz Giants beendet wurde, sind die Salzburger in der höchsten österreichischen Spielklasse nicht mehr zu stoppen. Am Sonntag feierten sie mit einem 32:28 über die Telfs Patriots ihren vierten Sieg in Serie und wahrten damit auch die Chance auf einen Platz in den Play-offs.

Dabei hatte das Spiel einmal mehr mit einem kapitalen Fehlstart begonnen. So lagen die Ducks nach drei Touchdowns der Tiroler früh mit 0:21 zurück. Doch so schnell gaben sich die Salzburger nicht geschlagen. Maximilian Reuter brachte die Gastgeber erstmals auf die Ergebnistafel, Michael Poschacher verkürzte wenige Sekunden vor der großen Pause auf 12:21. Weniger erfreulich war, dass nach den beiden Touchdowns sowohl der erste Extrapunkt-Versuch als auch die folgende Two-Point-Conversion vergeben wurden.

In die zweite Hälfte starteten die Salzburger dann wieder stark. Erst eroberten sie durch einen abgefangenen Pass schnell den Ball, kurz darauf bejubelte Max Reuter seinen zweiten Touchdown. Die Gäste schlugen noch einmal zurück und bauten ihre Führung auf 28:19 aus. Die Ducks steckten den neuerlichen Rückschlag aber cool weg.

Vor allem Kris Denton zeigte in der Schlussphase Nerven aus Stahl. Erst tänzelte der Ducks-Quarterback mit dem Ball über die Linie, dann ließ er sich von seinen Kollegen zum 32:28-Endstand in die Endzone schieben. "Das ist Salzburger Football, wir geben niemals auf", jubelte der stellvertretende Ducks-Obmann Gerd Harlander.