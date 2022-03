Ducks starten voller Zuversicht ins Abenteuer AFL

Corona traf das Trainerteam − BSK Ravens legen in Piesendorf los.

Für die Salzburg Ducks ist die vergangene Saison einfach perfekt verlaufen. Erst gelang die Wiedervereinigung mit den Salzburg Bulls, die dem American-Football-Club ein Startticket für die Division 1 bescherte. Dann sicherten sie sich ohne Niederlage die Silver-Bowl und den Aufstieg in die oberste heimische Spielklasse.

"Die Vorfreude ist riesig und wir sind überzeugt, dass wir auch hier gut mithalten und vorn mitmischen können", meint Obfrau Christine Gappmayer vor dem AFL-Debüt am Sonntag bei den Danube Dragons. Das Auftaktmatch wird dabei gleich zu einem echten Gradmesser, denn die Wiener gelten als einer der großen Titelaspiranten. "Das ist sicher gleich ein richtungsweisendes Spiel, aber wir haben uns im Winter gut verstärkt und freuen uns einfach nur, dass es endlich losgeht", betont Gappmayer.

So haben die Salzburger nicht nur mit Quarterback Kris Denton einen Schlüsselspieler im Team halten können, sondern zwei weitere Texaner als Imports verpflichtet. Safety Hunter Schmidt wurde aus Telfs an die Salzach geholt, Sam Taylor spielte zuletzt in Dänemark. "Mit den beiden gewinnt unsere Defense gleich zwei Anführer, die uns sicher die nötige Stabilität geben", sagt Gappmayrs Stellvertreter Gerd Harlander.

Kurz vor dem Saisonstart hat Corona zwar auch die Ducks (darunter die Trainer Nick Johansen und Rick Rhoades, der sich Samstag freitesten will) getroffen. "Aber wir haben so einen großen und starken Kader, dass wir das gut kompensieren können", glaubt Gappmayer.

Auch die BSK Ravens starten am Wochenende in die neue Football-Saison. Die Pongauer empfangen am Samstag (15 Uhr) in Piesendorf zum Auftakt der Division 3 die Predators aus Steyr.