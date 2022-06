Ducks-Talent Bernsteiner gelangen bei Sieg in Innsbruck vier Touchdowns

Noel Bernsteiner führte Salzburg in Innsbruck zum dritten Sieg in Folge. Zwei Ducks sind bei den erlaufenen Yards unter den Top 3 der AFL.

Die Ducks haben ein wenig Zeit benötigt, um endgültig in die Austrian Football League anzukommen. Nach knappen und zum Teil höchst unglücklichen Niederlagen zu Saisonbeginn ist bei den Salzburgern erst im sechsten Saisonspiel der Knoten geplatzt. Seit dem 35:20-Heimerfolg über die Graz Giants eilen sie aber von Sieg zu Sieg. Am Samstag setzten sie sich bei den Swarco Raiders in Innsbruck mit 36:21 durch und sind damit bereits seit drei Spielen ungeschlagen.

Mann der Matches war diesmal Noel Bernsteiner, der seine Ducks fast im Alleingang zum Sieg führte. Schon im ersten Viertel gelangen dem 18-jährigen Toptalent, das auch im Nationalteam spielt, zwei Touchdowns. Innsbruck schlug aber zwei Mal zurück und lag so kurz vor der großen Pause sogar mit 14:13 voran. Ein Fieldgoal von Stefan Niebler bescherte den Ducks noch die 16:14-Halbzeitführung. Nach Wiederankick zogen die Gastgeber auf 21:16 davon. Bernsteiner drehte jedoch mit zwei weiteren Touchdowns die Partie. Innsbruck konnte nicht mehr zurückschlagen. Die Ducks legten hingegen noch einen weiteren Touchdown durch David Warnung zum 36:21-Endstand nach.

"Es war ein tolles Spiel, das wir heute gezeigt haben", freute sich Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. Besonders glücklich war sie über die Leistung von Bernsteiner, dessen aufstrebende Form in vier Touchdowns gipfelte. Denn der Pinzgauer, der vor drei Jahren (mangels Nachwuchsteam bei den Celtics) zu den Ducks gestoßen war, muss den Ausfall von gleich drei der besten Ballempfänger der vergangenen Saison kompensieren. Alex Reischl ist in die European League of Football gewechselt. Noah Touré und Alexander Drechsler fehlen verletzungsbedingt. "Wenn nicht unsere besten Receiver ausgefallen wären, hätten wir wahrscheinlich schon mehr als drei Siege", meinte Gappmayer. Bei den erlaufenen Yards ist Bernsteiner unmittelbar hinter Quarterback Kris Denton bereits die Nummer drei der Liga.