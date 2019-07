In einem dramatischen Halbfinalduell setzten sich die Salzburgs Ducks gegen die Vienna Warlords mit 21:13 durch und spielen nun in der Iron Bowl um den Aufstieg in die Division I.

Die Salzburg Ducks legten am Samstag im Halbfinale der Division II einen unglaublichen Start auf den Rasen des ASKÖ-Stadions in Maxglan. Schon im ersten Viertel trugen sie den Ball in nur drei Angriffsversuchen gleich drei Mal in die Endzone und verwerteten auch stets den Extrapunkt sicher. Die Gäste aus Wien ließen sich von ihrem 0:21-Rückstand aber nicht frustrieren, sondern wurden ihrerseits immer stärker. So gelang ihnen auch vor der Halbzeitpause noch ihr erster Touchdown.

Die anfangs so starke Duck-Offensive kam in der zweiten Hälfte nicht mehr so richtig in Fahrt. Deshalb musste es letztlich die Defensive richten. Dennoch gelang es den Warlords im dritten Viertel, auf 13:21 zu verkürzen. Damit hätte ihnen ein weiterer Touchdown mit zwei Extrapunkten gereicht, um das Match noch in die Verlängerung zu schicken. Und tatsächlich standen die Wiener wenige Sekunden vor dem Spielende kurz vor der Endzone der Ducks. Aber auch in vier Versuchen schafften sie es nicht, den Ball über die letzte Linie zu tragen. Zu geschickt machten die Ducks-Verteidiger alle Löcher dicht. So mussten die Salzburger den Ball nur ein letztes Mal aus der Gefahrenzone bringen, um nach einem letzten Abknien den Einzug ins Endspiel feiern zu können.

"Das war eine unglaubliche Leistung von uns", zeigte sich Ducks-Coach Nick Johansen begeistert. "Wir waren heute vielleicht nicht die bessere Mannschaft, aber wir hatten das größere Herz."

Quelle: SN