Bischofshofens Footballer fordern im letzten Heimspiel den Spitzenreiter.

Während der Coronapandemie hat sich die Zahl der Salzburger Footballclubs halbiert. In der Landeshauptstadt schlossen sich die Ducks und die Bulls zusammen und schafften so den Aufstieg in die höchste heimische Spielklasse. Die Pinzgau Celtics aus Piesendorf brachten für die aktuelle Saison im Football-Unterhaus kein Team mehr zusammen. Damit sind die BSK Ravens der einzige verbliebene Salzburger Verein im Football-Unterhaus.

"Für uns war das letzte Jahr auch nicht leicht. Ein paar ältere Spieler haben aufgehört, deshalb ist die Personaldecke etwas dünn. Aber der Kern der Truppe ist extrem eingeschworen", erklärt der sportliche Leiter Mike Stelzhammer.

Obwohl die Pongauer heuer in der Division IV mit nur 25 Spielern auskommen müssen, haben sie sich bislang mit zwei Siegen und zwei Niederlagen hervorragend geschlagen und stehen sogar vor dem Aufstieg ins Play-off. Ausschlaggebend dafür war das Auswärtsspiel vergangenes Wochenende gegen die Predators Steyr, das die Ravens zwar mit 15:18 verloren. Da sie aber zuvor das Hinspiel auf eigenem Platz mit 25:19 gewonnen hatten, liegen sie nun im direkten Duell voran.

Damit reicht Bischofshofen ein Sieg aus den verbleibenden zwei Spielen, um fix ins Play-off einzuziehen. Die erste Chance dazu haben die Ravens am Sonntag (15 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison gegen die Huskies Wels. "Die sind ein zäher Brocken", weiß Stelzhammer. Immerhin haben die Oberösterreicher heuer noch kein Spiel verloren. "Im Hinspiel waren wir mit 7:13 aber schon knapp dran", erinnert sich Stelzhammer. Sollte es gegen die Huskies nicht klappen, steht eine Woche später das Nachtragsspiel beim punktelosen Schlusslicht Mostviertel Bastards an. "Die vermeintlich leichten Spiele sind aber oft die schwierigsten", warnt Stelzhammer und will schon gegen Wels alles klarmachen.