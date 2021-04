Das Salzburg Football Team feierte beim Heimdebüt in der Division I einen 41:0-Sieg über die Patriots.

Der Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse ist für das Salzburg Football Team einen weiteren Schritt nähergerückt. Die der Fusion der beiden Stadtvereine Ducks und Bulls entsprungene Mannschaft gewann am Samstag auch sein zweites Spiel in der Division I. Beim Heimdebüt im Max Aicher Stadion ließen die Salzburger den Telfs Patriots keine Chance − ja nicht einmal einen Punkt. Mit einem 41:0-Sieg verteidigten sie ihre mit dem 53:6-Erfolg zum Ligaauftakt in Kärnten eroberte Tabellenführung in der Conference B.

Die Mannschaft von Headcoach Nick Johansen dominierte auch in Maxglan von Beginn an. Angeführt von Quarterback Kris Denton spielten sich die Salzburger bis zur Halbzeit eine 28:0-Führung heraus. In der Schlussphase konnte es sich das Trainerteam dann erneut leisten, den 63-Mann-Kader voll auszuschöpfen und den Backup-Spielern die Gelegenheit zu geben, sich zu beweisen. Ehrenpunkte für die Gäste ließ aber auch der zweite Anzug keine zu.

"Die Saison hätte nicht besser starten können", war Salzburgs Routinier Florian Geyer, der einen Touchdown zum 41:0-Sieg beisteuerte, vom Auftritt seiner Mannschaft begeistert. "Es war keineswegs klar, dass es heute so eindeutig wird."