Das Salzburg Football Team war auch im Halbfinale nicht zu stoppen und ist nur noch einen Sieg vom Meistertitel in der Division I entfernt.

Das Salzburg Football Team hat seine Siegesserie am Samstag in der Division 1 eindrucksvoll fortgesetzt. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Mozartstädter feierten im Halbfinale gegen die Steelsharks Traun einen 32:6-Sieg. Nach dem fixierten Finaleinzug war Salzburg-Obfrau Christine Gappmayer voller Euphorie: "Ich möchte mich bei den 1000 Fans bedanken, die das Max-Aicher-Stadion zum Kochen gebracht haben. Ich bin stolz auf das gesamte Team, was wir erreicht haben, und freue mich auf St. Pölten."

Im Finale der Division 1 (Silver Bowl) treffen die Salzburger nun am 31. Juli in St. Pölten auf das zweite Team der Vienna Vikings. Salzburgs Quarterback Kris Denton, der im Halbfinale gegen die Steelsharks mit drei selbst erlaufenen Touchdowns der überragende Mann am Feld war, will im Endspiel eine offene Rechnung begleichen: "Vor zwei Jahren haben wir in der Division 2 das Finale denkbar knapp verloren. Diese Niederlage schmerzt uns bis heute, deshalb wollen wir in St. Pölten unbedingt gewinnen."

Den Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse hatte man bereits mit dem Halbfinaleinzug fixiert. Und die Salzburger wollen auch in der AFL eine gute Rolle spielen. Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Der Großteil der Erfolgsmannschaft soll in der AFL weiterhin für die Salzburger auflaufen. "Wir sind ein super Team mit individuell sehr starken Spielern und haben zudem eine super Organisation hinter uns", betont Denton.

Noch nicht geklärt ist, ob die Salzburger auch kommende Saison ihre Heimspiele im Stadion des Fußball-Regionalligisten Austria Salzburg austragen werden. Die Violetten zeigen sich gesprächsbereit und senden positive Signale. "Wir waren selbst viele Jahre auf Herbergssuche und haben daher ein Herz für Vereine mit einem ähnlichen Schicksal. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden, damit das Football-Team auch nächstes Jahr im Max-Aicher-Stadion spielen kann", erläutert Austria-Präsident Claus Salzmann.