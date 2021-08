Am Ende einer Traumsaison steht der Sieg im Silver Bowl. Die Salzburger blicken jedoch bereits in die Zukunft. Ab nächster Saison gilt es sich in der Austrian Football League zu beweisen.

Das Salzburg Football Team gewinnt den Silver Bowl 2021 und steigt somit als Meister in die höchste österreichische Liga (AFL) auf. In einem umkämpften Spiel setzen sich die Mozartstädter am Ende verdient mit 42:36 gegen das zweite Team der Vienna Vikings durch. Vor rund 700 Zuschauern im Football-Zentrum von Innsbruck war es einmal mehr die Salzburger Offensive um Quarterback Kris Denton und seine Top-Anspielstation Noah Touré, die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnte.

Obfrau-Stellvertreter Gerd Harlander jubelte: "Ein großartiger Tag für den Salzburger Football. Es war eine super Saison, das Team hat sich ohne eine einzige Niederlage bis in den Silver Bowl gespielt. Jetzt auch noch das Finale zu gewinnen und somit als Champion in die AFL aufzusteigen ist ein unglaublicher Erfolg." Auch bei Headcoach Nick Johansen war die Freude über den Titel riesengroß: "Es ist schwierig, für so einen Erfolg die richtigen Worte zu finden. Ich kann nur sagen, dass ich sehr stolz bin auf diese Jungs. Sie haben etwas Großes geleistet. Aus einem harten Kampf, den uns die Vikings geliefert haben, konnten wir am Ende als Sieger hervorgehen."

Nach der perfekten Saison in der Divison I geht der Blick der Salzburger aber auch bereits in Richtung nächste Saison. "Nach dem Silver Bowl geht das Team nun erst einmal in eine einmonatige Sommerpause. Es war eine harte Saison und es muss auch Zeit sein, um diesen Triumph auszukosten. Aber wir wissen auch, was es heißt, in der AFL zu spielen. Alles ist dort noch mal etwas größer als in der Divison I. Da geht es beispielsweise um das Sponsoring. Es ist noch viel zu tun bis zum Saisonstart im Frühjahr, aber all das sind Dinge, die man gern macht, um das Team weiterzuentwickeln", sagt Harlander. Johansen sieht das ähnlich "Die Saisonvorbereitung an sich ändert sich für uns nicht. Wir werden weiterhin hart an uns arbeiten, um uns zu verbessern. Klar ist auch, dass es nicht einfach wird, gegen die größten Teams in Österreich zu spielen, aber wir sind uns auch unserer Qualitäten bewusst. Das Ziel ist es, sich in der AFL zu etablieren."