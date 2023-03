Reifere Ducks brennen beim Ligastart gegen Mödling auf Revanche

Mit frischen Imports sind in der zweiten AFL-Saison die Play-offs das Ziel.

Die Ducks haben sich in zwei Trainingscamps in Salzburg schon an die beim Auftaktmatch erwarteten widrigen Witterungsbedingungen gewöhnt.

Nach einer zumindest zu Beginn etwas holprigen Debütsaison in der obersten Spielklasse können es die Salzburg Ducks kaum erwarten, am Sonntag (14 Uhr) im Max-Aicher-Stadion in ihr zweites AFL-Jahr zu starten. Landete man im Vorjahr mit vier Siegen aus zehn Spielen noch auf Rang sieben, ist heuer der Sprung in die Play-offs das erklärte Ziel.

"In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, das haben wir gesehen. Bei unseren Niederlagen waren wir ja keineswegs chancenlos, sondern haben viel Pech gehabt", erklärt Obfrau Christine Gappmayer. Ein Fehlstart wie damals mit fünf Niederlagen in Serie soll jedenfalls nicht noch einmal passieren. "Wir haben viel dazugelernt und in der Vorbereitung auch einen Schwerpunkt auf die Special Teams gelegt. Da haben wir immer wieder Punkte liegen gelassen, die uns am Ende gefehlt haben", betont Nick Johansen, der die Ducks wieder gemeinsam mit Defensiv-Koordinator Rick Rhoades betreut.

Auf dem Spielfeld hat weiterhin Quarterback Kris Denton das Kommando inne. Mit Cory Jones und Patrick Kenney hat der Amerikaner zwei Landsleute als neue Mitspieler bekommen. Zudem ist Nationalspieler Manuel Jovic vom ELF-Club Raiders Tirol an die Salzach zurückgekehrt, wo er nun an der Seite seines Bruder Alen aufläuft.

Mit Auftaktgegner Mödling haben die Ducks noch eine Rechnung offen. Im Vorjahr sahen die Salzburger nach einer furiosen Aufholjagd schon wie der sichere Sieger aus, verloren am Ende aber noch mit 26:28.