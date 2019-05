Mit einem 20:14-Heimsieg revanchierten sich Salzburgs American Footballer für ihre im ersten Duell mit Telfs erlittene, bislang einzige Saisonniederlage.

Die Salzburg Bulls haben am Wochenende ihre Anwartschaft auf den Gruppensieg in der Division I der Football-Bundesliga unterstrichen. Hatten sich die Salzburger Telfs auswärts noch mit 7:28 geschlagen geben müssen, rangen sie den bislang ungeschlagenen Tabellenführer am eigenen Feld vor knapp 400 Zuschauern mit 20:14 nieder. "Das war Werbung für den Sport von beiden Mannschaften", meinte Bulls-Obmann Alexander Narobe nach einer heiß umkämpften, bis zum Schluss offenen Partie.

Nachdem die beiden Abwehrreihen im ersten Viertel keine Punkte zugelassen hatten, war es Salzburg, das zuerst anschrieb. Manuel Jovic vollendete einen langen Drive mit einem Touchdown. Andres Burgstaller verwandelte den Extrapunkt zur 7:0-Führung. Telfs gelang aber noch kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich.

Pechvogel wurde zum Matchwinner

In der zweiten Hälfte legten erneut die Salzburger vor. Quarterback Alen Jovic trug den Ball selbst zum 13:7 in die Endzone. Allerdings misslang Andreas Burgstaller der Extrapunkt-Versuch, was sich sich fast noch gerächt hätte.

So reichte den Tirolern zwei Minuten vor Ende der Begegnung ein Touchdown von Legionär Hunter Schmidt (samt Extrapunkt), um ihrerseits mit 14:13 in Führung zu gehen. Die Salzburger schlugen aber rasch zurück − und das ausgerechnet durch Extrapunkt-Pechvogel Burgstaller, der erst einen Pass von Quarterback Jovic zum Touchdown verwertete und dann per Extrapunkt-Kick auf 20:14 stellte.

Mit weniger als einer Minute auf der Uhr riskierte Telfs noch einmal alles und stand auch bald kurz vor der Salzburger Endzone. Die Bulls-Defensive hielt aber dicht und wehrte alle Touchdown-Passversuche ab.

"Unser Sieg war einer Mischung aus eisernem Siegeswillen, sehr gutem Coaching und natürlich auch etwas Glück geschuldet", meinte Obmann Narobe nach dem nervenzehrenden Match erleichtert. In der Tabelle bleiben die Salzburger trotz des Siegs hinter Telfs auf Platz zwei, allerdings haben sie ein Spiel weniger bestritten.