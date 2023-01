Salzburg Ducks rüsten sich mit zwei US-Verstärkungen für neue Saison

Patrick Kenney und Cory Jones haben bereits Erfahrung in Europa gesammelt und sollen die Salzburger in allen Phasen des Spiels verstärken.

Die Salzburg Ducks haben zwei neue Importspieler verpflichtet. Neben Quarterback Kris Denton spielen mit Linebacker Patrick Kenney und Cory Jones (Wide Receiver, Defensive Back) zwei weitere US-Amerikaner für die Salzburger. "Wir sind sicher mit Patrick und Cory die richtigen Verstärkungen für 2023 gefunden zu haben. Beide haben sich bereits in Europa bewährt und werden sich nahtlos integrieren. Wir freuen uns schon sehr auf die beiden und erwarten einiges. 2023 kann kommen", sagt Obfrau-Stellvertreter Gerd Harlander.



Saison startet Anfang April in Maxglan

Die neue Saison in der AFL, Österreichs höchster Spielklasse im American Football, beginnt für Salzburgs Topmannschaft am 2. April (14 Uhr) mit einem Heimspiel in Maxglan gegen die Rangers Mödling. Der nun fixierte Spielplan beschert sechs Heimspiele und nur vier Auswärtspartien, weil die Vienna Dragons ihr Heimrecht abgegeben haben, da kein Stadion zur Verfügung steht. Die Ducks spielen weiter in Maxglan und PULS-4-Moderator Walter Reiterer ist erneut Platzsprecher. Tickets liegen ab Montag auf.

SN/ducks Patrick Kenney verteidigt beinhart.

Neuzugänge spielten zuletzt in Deutschland

In der Premierensaison nach dem Aufstieg waren die Ducks 2022 mit vier Siegen in zehn Spielen auf dem siebenten Platz gelandet. Die zwei Neuzugänge sollen helfen, sich weiter zu verbessern. Defense-Spieler Patrick Kenney aus Kalifornien spielte 2022 noch in der deutschen Topliga bei den Munich Cowboys. "Patrick ist ein sehr physischer Spieler, der als Runstopper agieren soll. Am Film sieht man aber auch seine Qualitäten in der Passverteidigung. Wir freuen uns ihn 2023 mit Ducks Flügeln zu sehen", sagt Harlander über den 27-jährigen aus Kalifornien, der seit 2018 in Europa spielt. Cory Jones wechselt indes von den Düsseldorf Panthers zu den Ducks. Er ist ein alter Bekannter, da er 2022 auch noch bei den Znojmo Knights im Kader stand und gegen die Ducks in der AFL spielte. Der brandgefährliche Receiver wird Kris Denton eine weitere vertikale Option geben. Zudem ist der Mann aus Virginia ein Return-Spezialist, der auch die Special Teams verstärken wird.