Das Salzburg Football Team setzte sich im Finale der Division I gegen die Vienna Vikings II mit 42:36 durch und steigt damit ungeschlagen in die höchste österreichische Spielklasse auf.

Den Siegeszug des Salzburg Football Teams in der Division I konnte auch die zweite Mannschaft der Vienna Vikings nicht stoppen. Die Salzburger setzten sich am Samstag im Silver Bowl in Innsbruck mit 42:36 durch und krönten damit eine perfekte Saison ohne eine einzige Niederlage.

Das erst kurz vor Saisonstart der Fusion der beiden Stadtclubs Ducks und Bulls entsprungene Team schrieb im Finale durch einen Touchdown von Maximilian Reuter als erster an. Die Vikings hielten aber von Beginn an gut dagegen und schafften auch schnell den Ausgleich. Den zweiten Salzburger Touchdown konterten sie noch besser und lagen nach Touchdown (mit vergebenem Extrapunkt) und Kick kurz vor der Halbzeitpause sogar mit 16:14 voran. Doch Salzburg schlug zwei Sekunden vor Schluss noch einmal zu. Alexander Reischl fixierte mit seinem zweiten Touchdown die 21:16-Halbzeitführung.

Die zweite Hälfte eröffnete Salzburg ebenfalls mit einem Touchdown. Diesmal war es Florian Geyer, der mit dem Ball in die Endzone lief. Die Wiener verkürzten durch einen Touchdown samt Two-Point-Conversion auf 28:24. Näher sollten sie an die Salzburger aber nicht mehr heranrücken können. Andreas Drechsler und Quarterback Kris Denton scorten noch je einmal voll für Salzburg (samt Extrapunkt), die Vikings konterten zwar beide Male mit einem Touchdown, vergaben aber jeweils die Chance auf Extrapunkte. Damit konnte Salzburg die Uhr mit einer 42:36-Führung im Rücken herunterticken lassen und den längst fixierten Aufstieg in die AFL mit einer Meisterfeier krönen.

"Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Das war eine großartige Teamleistung", jubelte Headcoach Nick Johansen nach dem Spiel. "Auch in der AFL wird es unser Ziel sein, uns einfach nur weiterzuentwickeln und immer besser zu werden."