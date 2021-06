Andreas Drechsler gelangen beim 41:22-Erfolg drei Touchdowns - Doppeltes Verletzungspech trübte die Freude.

Das Salzburg Football Team hat am Samstag einen Riesenschritt Richtung Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse gemacht. Die fusionierte Mannschaft der Ducks und Bulls setzte sich gegen die ebenfalls bislang unbesiegten Amstettner mit 41:22 durch und führen Division-I-Gruppe nun mit vier Siegen aus vier Partien an.

Salzburg schloss einmal mehr gleich seine erste Angriffsserie mit einem Touchdown ab. Quarterback Kris Denton trug den Ball selbst in die Endzone. Nach einem misslungenen Fieldgoalversuch der Gastgeber erhöhte Salzburg durch einen Touchdown von Andreas Drechsler und den nächsten Extrapunkt vom Paul Lesiw auf 14:0. Im zweiten Viertel wogte das Match dann hin und her. Die ersten sieben Punkte von Amstetten konterte Salzburg mit einer schnellen Angriffsserie samt Touchdown von Noah Touré. Die Gastgeber verkürzten gleich mit ihrem nächsten Angriff auf 14:21. Doch Salzburg blieb cool und schrieb in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit erneut voll an.

Damit ging die Mannschaft von Coach Nick Johansen mit einer 28:14-Führung in die zweite Hälfte. Diese eröffnete Andreas Drechsler mit seinem dritten Touchdown. Der folgende Extrapunktversuch ging dann allerdings buchstäblich nach hinten los. Amstetten trug den verlorenen Ball übers ganze Feld in die Endzone, was ihnen zumindest zwei weitere Punkte einbrachte. Nach Benedikt Sperls Touchdown verwandelte Paul Lesiw den Kick dann wieder problemlos. Amstetten zeigte aber weiterhin Kampfgeist und schaffte es zumindest noch auf 22:41 zu verkürzen.

Mehr als die Gegenpunkte schmerzten Salzburg die verletzungsbedingten Ausfälle zweier Spieler. Für Christian Rödig und Anwar Doblinger endete die Reise nach Amstetten nach unglücklichen Aktionen im Krankenhaus.