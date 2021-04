Das frisch fusionierte Salzburg Football Team hat sich für sein erstes Heimspiel in der Division I TV-Experten Walter Reiterer als Kommentator gesichert.

Bereits vor der Fusion mit den Bulls haben die Salzburg Ducks gezeigt, dass sie das Max-Aicher-Stadion in Maxglan problemlos füllen können. Im Saisonfinale 2019 peitschten ihre Anhänger das Footballteam beinahe zum Gewinn der Iron Bowl. Schon damals fieberte Walter Reiterer lautstark mit den Salzburgern mit. Den bekannten TV-Experten hatten sich die Ducks als Platzsprecher geangelt, damit er Fans genauso wie Neulinge mit seiner begeisternden Art durchs Match begleitet.

Mittlerweile sind die Ducks durch die Fusion mit dem großen Stadtrivalen kampflos in die Division I aufgestiegen und haben bei ihrem Auftaktmatch unter dem Interimsnamen Salzburg Football Team gleich schwer beeindruckt. Mit 53:6 fertigten sie vor zwei Wochen in Kärnten die Carinthian Lions ab und führen damit die Conference B nach der ersten Runde sogar an.

Beim Heimdebüt am Samstag gegen die Telfs Patriots (14 Uhr) hätten die Salzburger ihren Fans liebend gern die neu zusammengestellte Mannschaft mit all ihrer Offensivpower präsentiert. Da es aber weiterhin nicht erlaubt ist, Zuschauer ins Stadion zu lassen, haben sich die Salzburger für ihre Liveübertragung auf streamster.tv etwas Besonderes einfallen lassen. Walter Reiterer, der nach seinen Besuchen in der Mozartstadt schwer von der Aufbruchsstimmung im Verein begeistert war, wird gemeinsam mit Wide Receiver David Kanyinda das Match kommentieren und Lust auf einen Besuch am Platz machen. "Ich hoffe, unser tolles Publikum darf uns dann ab Mai auch wieder im Stadion unterstützen", sagt Obfrau-Stellvertreter Gerd Harlander. Mit Telfs haben sich die Salzburger zuletzt im Herbst beim Tirol Cup gemessen und knapp verloren. Seitdem ist der Kader aber durch die große Salzburger Football-Fusion um einiges größer und stärker geworden.