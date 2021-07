Quarterback Kris Denton machte beim 32:6-Heimsieg über die Traun Steelsharks gleich drei Touchdowns selbst.

Nur mehr ein Sieg fehlt dem Salzburg Football Team, um seine bislang perfekte Saison auch noch mit dem Meistertitel der Division I zu krönen. Die erst heuer der Fusion der beiden Stadtclubs Ducks und Bulls entsprungene Mannschaft feierte am Samstag im wieder gut besuchten Max-Aicher-Stadion einen 32:6-Heimsieg über die Steelsharks Traun und zog damit in den Silver Bowl ein, der am 31. Juli in St. Pölten ausgetragen wird. Dort treffen die Salzburger auf die Dacia Vikings II ein, deren Einserteam sie kommende Saison in der AFL herausfordern werden.

Im Halbfinale der zweithöchsten Spielklasse zeigte das Team von Headcoach Nick Johansen einmal mehr seine Klasse. Die Salzburger ließen sich weder von den widrigen Bedingungen mit teils starkem Regen noch vom Gegner beeindrucken und dominierten das Spiel von Beginn an. Überragend agierte einmal mehr Kris Denton. Da der nasse Ball teils schwer unter Kontrolle zu bringen war, lief der Quarterback einfach selbst gleich zu drei Touchdowns. Die Trauner hatten deutlich mehr mit dem schlüpfrigen Spielgerät und dem tiefen Untergrund zu kämpfen und schafften es nur einmal in die Endzone der Salzburger.