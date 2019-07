Die Ducks und die Celtics treffen auf schier übermächtige Gegner.

Der begeisternde 21:13-Heimsieg der Footballer der Salzburg Ducks letztes Wochenende über die Vienna Warlords hat nicht nur den knapp 1000 Zuschauern auf der ASKÖ-Anlage in Maxglan Lust auf mehr gemacht. "Wenn man schon in einem Finale steht, will man es natürlich auch gewinnen. Vor allem wenn man vor eigenem Publikum spielt", betont Headcoach Nick Johansen, auch wenn er weiß, dass der Gegner von der Papierform her übermächtig scheint.

So haben die Znojmo Knights alle ihre Gruppenspiele in der Parallelgruppe der Division II gewonnen (fünf davon zu null) und sich in ihrem Halbfinale gegen die Domžale Tigers eindrucksvoll mit 39:0 durchgesetzt. "Die sind ein Wahnsinn und spielen sehr physisch", weiß auch Ducks-Obfrau Christine Gappmayer.

Nicht gerade leichter macht es ihrem Team, dass das Finale gegen Znaim schon am Sonntag (17 Uhr) stattfindet. "Wir sind davon ausgegangen, dass das Match eine Woche später ausgetragen wird. Darauf haben sich auch unsere Spieler eingestellt", erklärt Gappmayer. Zwar konnte ein geplanter Festival-Besuch einiger Spieler noch abgesagt werden, mit den Receivern Lukas Haring und Moritz Hinterseer fehlen aber zwei Schlüsselspieler.

Komplett chancenlos sehen sich die Ducks dennoch nicht. "Man hat letztes Wochenende gesehen, was alles im Football möglich ist, vor allem wenn das Publikum mithilft", hofft Gappmayer, den Heimvorteil im Finale noch einmal ausschöpfen zu können.

Eine Klasse tiefer müssen die Celtics für ihr Halbfinale zu den Fehérvár Enthroners reisen. Gegen den frischgebackenen ungarischen Football-Meister benötigen die Pinzgauer ein noch größeres Wunder als die Ducks.