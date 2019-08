Verteidiger Paul Lemberger von den Pinzgau Celtics und Ducks-Angreifer Noah Touré zählten in den ersten beiden EM-Spielen zu den Allerbesten.

Dass nicht nur die Großclubs aus der AFL in Österreich hervorragende Nachwuchsarbeit leisten, haben letzte Woche zwei Salzburger American-Football-Talente bei der U19-EM in Bologna eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im mit 61:7 gewonnenen Auftaktmatch gegen Spanien glänzte Paul Lemberger von den Pinzgau Celtics mit starker Defensivarbeit und den meisten erfolgreichen Tackles im Team. Dem zweiten Match drückte dann Noah Touré von den Ducks seinen Stempel auf. Der 17-Jährige steuerte zum 45:6-Sieg über Dänemark 150 Yards Raumgewinn und einen Touchdown bei und wurde zum wertvollsten Offensivspieler gewählt.

"Das war natürlich eine große Ehre. Nachdem es für mich im ersten Spiel nicht so gut gelaufen ist, war ich sehr froh über meine Leistung", erklärt Touré. Seit einem guten halben Jahr hat er sich mit dem Team auf die Europameisterschaft vorbereitetet. Dass er den Sprung in den EM-Kader schaffen würde, war ihm dabei früh klar gewesen. "Wir waren in den Trainingscamps ja nur eine recht kleine Gruppe von Receivern", verrät der Schüler des Sport-Realgymnasiums Nonntal.

Paul Lemberger hat den Sprung zur Europameisterschaft dagegen erst im dritten Anlauf geschafft. Das erste Mal fehlten ihm noch Erfahrung und Physis, vor zwei Jahren machte ihm eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung. "Umso schöner ist es, jetzt endlich dabei zu sein", betont der mittlerweile 19-jährige Pinzgauer.

Während er bei seinem Heimatclub zuletzt "als Mädchen für alles" überall einspringen musste, wo Not am Mann war, hat er sich fürs Nationalteam vor allem auf Einsätze im Special Team spezialisiert. "Damit hab ich mir meinen Platz im Team ein wenig erschlichen", lacht Lemberger, der kommende Saison zu den Swarco Raiders Tirol wechselt.

Zum vollkommenen Glück fehlte den beiden nur noch der Sieg im Finale gegen Schweden (nach Redaktionsschluss). Die Chancen standen jedenfalls gut, Österreich hat die U19-EM zuletzt vier Mal in Folge gewonnen.