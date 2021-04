Frisch fusioniertes Team gewann zum Saisonauftakt in Kärnten mit 53:6.

Das Salzburg Football Team ist furios in die neue Saison der Division 1 gestartet. Die der Fusion der beiden Stadtvereine Ducks und Bulls entsprungene Mannschaft fegte am Sonntag in Klagenfurt die Carinthian Lions mit 53:6 vom Feld.

Nach mehr als 600 Tagen ohne Ligaspiel zeigten sich die Salzburger von Beginn an heiß auf Punkte. Nach einem Aufwärmviertel mit "nur" einem Touchdown führten sie den Gegner regelrecht vor. Quarterback Kris Denton servierte seinen Receivern einen Touchdown-Pass nach dem anderen. So stand es zur Halbzeit bereits 34:0. Nach einem weiteren Touchdown übernahm für Denton Nachwuchs-Quarterback Alexander Reischl und erhöhte vor dem Schlussviertel auf 47:0. Kurz vor dem Ende verhinderten die Kärntner mit einem eigenen Touchdown plus Two-Point-Conversions noch die Höchststrafe. Den folgenden Kick-off trug dann aber Salzburgs Noah Touré postwendend zum 53:6-Endstand in die Endzone der Gastgeber.

"Ich bin wirklich stolz auf den Start. Unsere Spieler haben im Training alles gegeben und das hat man heute auf dem Feld auch sehen können", zeigte sich Headcoach Nick Johansen mit dem Saisonauftakt hochzufrieden. Die starke Verteidigungsleistung gefiel vor allem Trainerurgestein Rick Rhoades. "Ich bin stolz auf meine Unit. Sie haben heute alles gezeigt, was ich sehen wollte", freute sich Salzburgs Defense Coordinator. "Nun werden wir hart weiterarbeiten und uns weiter verbessern." So steht bereits in zwei Wochen der Heimauftakt gegen Telfs auf dem Programm.