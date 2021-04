Das fusionierte Team der Ducks und Bulls startet am Sonntag in Kärnten in die zweithöchste Spielklasse. Saisonziel ist der Aufstieg in die AFL.

SN/ducks/stefan müller Salzburgs Footballer erwarten in Kärnten ein heiß umkämpftes Auftaktmatch.

Mehr als 600 Tage ist es her, dass die American Footballer der Ducks und der Bulls ihr letztes Meisterschaftsspiel bestritten haben. Seit dem Zusammenschluss der beiden Salzburger Teams vor knapp zwei Monaten fiebern sie gemeinsam dem Ligastart in der Division 1 entgegen und arbeiten fleißig an ihren Spielzügen. Am Sonntag ist es nun endlich so weit. Mit dem Auswärtsmatch gegen die Carinthian Lions steht das erste Ligaspiel für den fusionierten Club unter dem Interimsnamen "Salzburg Football Team" an. Die Kärntner sind für das Team von Coach Nick Johansen keine Unbekannten. Ende September hatten die Ducks die Lions zu einem Freundschaftsspiel zu Gast und setzten sich in einem intensiven Duell mit 50:36 durch. Mittlerweile ist der Kader der Salzburger durch die Fusion mit den Bulls noch größer und stärker geworden. Dennoch warnt der Coach, dem Testspielergebnis allzu viel Bedeutung beizumessen. "In so einem Match wird viel ausprobiert", betont Johansen. Dass er nun noch mehr Spieler zur Verfügung hat, gibt dem Amerikaner freilich auch mehr taktische Optionen. "Mehr Spieler ist immer besser", sagt der Coach, für den die Fusion der beiden Salzburger Teams eindeutig mehr Vorteile als Probleme mit sich gebracht hat. "Es war natürlich eine Umstellung für uns. Nachdem wir Monate für die Division 2 geplant hatten, mussten wir uns sehr kurzfristig auf die Division 1 einstellen. Es war aber kein großes Problem, denn die Salzburger Jungs wollen einfach nur Football spielen." Kaum erwarten kann den Saisonstart auch sein Defensive Coordinator Rick Rhoades. Lange Zeit hat der Amerikaner seine Trainingseinheiten von Alabama aus geleitet und sich dabei auch tragbarer Lautsprecher bedient. Erst vergangenen Monat ist er nach einjähriger Abwesenheit wieder nach Salzburg zurückgekehrt und muss nun nicht mehr für die Trainingssessions mitten in der Nacht aus dem Bett steigen. "Ich bin froh, wieder hier zu sein", erklärt der 74-Jährige. Das Ziel der Salzburger ist heuer der Aufstieg in Österreichs Topliga AFL. Coach Johansen gibt sich aber noch zurückhaltend. "Wir freuen uns nur alle, endlich wieder Football spielen zu können, und wollen unser Bestes geben."