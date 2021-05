Nach 46:14-Heimsieg weiter voll auf Aufstiegskurs.

Die Fusion zwischen den Bulls und den Ducks hat sich offenbar gelohnt. Das neue Salzburg Football Team gewann am Samstag auch sein drittes Match in der Division I eindrucksvoll und ist damit dem großen Ziel Aufstieg in die AFL einen weiteren Schritt näher gekommen.

Beim 46:14-Heimsieg über das zweite Team der Swarco Raiders aus Innsbruck gaben die Salzburger erneut von Beginn an den Ton an. Schon beim ersten Angriff fand Quarterback Kris Denton mit einem weiten Pass Noah Touré, der zur 6:0-Führung in die Endzone lief. Michael Poschacher, Benjamin Ast und Denton selbst legten noch vor der Halbzeit-Pause weitere Touchdowns nach. Einziger Wermutstropfen war die Ausbeute beim Extrapunkt. Da nur zwei der Kickversuche saßen, ging es mit einer 26:0-Führung in den zweiten Durchgang.

Die baute David Warnung kurz nach Wiederbeginn noch auf 33:0 aus, ehe auch den Gästen endlich ihr erster Touchdown gelang. Warnung konterte aber prompt mit seinem zweiten Lauf in die Endzone. Nachdem auch noch Florian Geyer gegen seinen Ex-Club voll punkten konnte, gelang es Innsbruck ein letztes Mal, das Ergebnis zu verschönern. Salzburgs Traumbilanz nach drei Spielen konnte das aber ebenso wie die vergebenen Extrapunkte nicht wirklich trüben. So hält die Truppe von Coach Nick Johansen bereits bei einem Punkteverhältnis von 140:20 und führt ungeschlagen die Conference B an.