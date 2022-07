Siegesserie der Ducks riss im letzten Saisonspiel

Salzburger mussten sich in Traun mit 28:42 geschlagen geben und haben damit keine Chance mehr, auf die Einzug in die Play-offs.

Trotz des unglücklichen Saisonstarts mit fünf Niederlagen in Serie hatten die Ducks am letzten Spieltag ihrer Premierensaison in der Austrian Football League noch die kleine Chance, sich für die Play-offs der Top 4 zu qualifizieren. Voraussetzung dafür war (neben Schützenhilfe von Prag und Znaim) ein möglichst hoher Sieg am Samstag bei den Traun Predators. Obwohl den Salzburgern in Oberösterreich der erste Touchdown der Partie gelang, mussten sie sich letztlich mit 28:42 (20:21) geschlagen geben, womit der Traum vom Play-off letztlich doch geplatzt ist. "Wir sind trotzdem sehr glücklich mit unserer ersten Saison in der AFL", erklärt der stellvertretende Obmann Gerd Harlander. "Aber nächstes Jahr ist der Einzug in die Play-offs dann unser erklärtes Ziel."

Das Match in Traun stand lange auf Messers Schneide. Salzburg gelang mit einem schnellen Touchdown von Camron Madden ein perfekter Start. Nach dem Ausgleich standen die Ducks gleich wieder vor der gegnerischen Endzone, verloren jedoch unglücklich den Ball, statt anzuschreiben. "Das war heute unser größtes Problem. Gleich drei Mal haben wir den Ball in aussichtsreicher Position hergeschenkt. So kannst du in der AFL halt kein Spiel gewinnen", erläutert Harlander.

Trotz der Geschenke, die Traun auch stets prompt ausnutzte, lagen die Salzburger zur Halbzeit nur einen Punkt zurück. Zu Beginn der Schlussviertels gelang David Kanyinda mit einer 2-Point-Conversion nach dem zweiten Touchdown von Quarterback Kris Denton sogar noch der 28:28-Ausgleich. Damit hatten die Ducks aber ihr Pulver verschossen. Traun legte noch zwei Mal nach und feierte schließlich einen 42:28-Sieg.