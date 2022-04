Verbesserter Angriff soll Ducks den ersten AFL-Erfolg bescheren

In ihren ersten beiden Matches in der Austrian Football League (AFL) haben die Ducks zwar gezeigt, dass sie auch in der obersten Spielklasse voll mitmischen können, zu einem Sieg hat es bislang aber noch nicht gereicht. Zum Ligaauftakt in Wien verloren die Salzburger nach 21:14-Pausenführung noch mit 21:31. Auch beim Heimdebüt gegen Prag gelang den Ducks ein schneller Touchdown. Danach wollte ihnen aber kein Punkt mehr gelingen und die Tschechen setzten sich mit 17:7 durch.

Auch der dritte Gegner in der Premierensaison der Ducks ist ein echtes Schwergewicht. Die Vienna Vikings haben ihre ersten beiden Matches gewonnen und wollen beim Heimauftakt am Samstag (18 Uhr/Livestream auf streamster.tv) gegen die Ducks den nächsten Sieg einfahren. "Das wird sicher ein aufregendes Spiel", betont Salzburg-Coach Nick Johansen, der in Wien auf eine Steigerung im Angriffsspiel hofft. "Wie haben die spielfreie Zeit genutzt, um uns auf die anstehenden Phase mit sechs Spielen in Folge vorzubereiten. In der Offensive ist es Zeit, dass wird die in dieser Liga nötige Beständigkeit entwickeln." Der stellvertretende Obmann Gerd Harlander hofft schlicht, "dass wir diesmal das Glück haben, das uns in den ersten beiden Spielen gefehlt hat".