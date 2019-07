Die Salzburg Ducks haben im Halbfinale endlich echten Heimvorteil.

Die Salzburg Ducks sind heuer unfreiwillig zu Wandervögeln geworden. Nach einer durchwachsenen Saison 2018 hatten die American Footballer aus der Mozartstadt nämlich nicht nur sieben Spieler, sondern auch ihre Heimstätte verloren. So mussten die Salzburger heuer für ihre Heimspiele von einem fremden Platz zum nächsten pilgern. Mal spielte man in Mondsee, dann wieder in Oberalm oder auch in Rif. Ein echter Heimvorteil sieht anders auch.

Umso überraschender war die beeindruckende Siegesserie, die die Ducks heuer in der Division II hingelegt haben. Angeführt von Quarterback Kris Denton, der zuvor für die Salzburg Bulls gespielt hatte, gewannen sie all ihre acht Spiele und qualifizierten sich als Gruppensieger fürs Halbfinale. Mit so einer Leistung hat selbst Ducks-Obfrau Christine Gappmayer nicht gerechnet. "Vor der Saison hatte ich nur den Wunsch, nicht abzusteigen, und nun so was", erklärt sie begeistert.

Im heutigen Halbfinale gegen die Vienna Warriors (17 Uhr) dürfen die Ducks nun endlich auf ihrem Lieblingsplatz in Maxglan spielen und rühren dabei gleich eifrig die Werbetrommel für sich und ihren Lieblingssport. "Wir wollen unseren Fans und allen sonstigen Gästen einen erlebnisreichen Samstagnachmittag bieten, der hoffentlich mit einem spektakulären Spiel und unserem Einzug ins Finale endet", betont Gappmayers Stellvertreter Gerd Harlander. So werden vor dem Spiel Show- und Schnuppertrainings sowie eine Gratis-Yogastunde angeboten. Als Stadionsprecher wurde TV-Experte Walter Reiterer engagiert, dessen Stimme bei Footballfans NFL-Atmosphäre erzeugen soll. Siegen die Ducks im Halbfinale, hätten sie auch im Endspiel Heimvorteil und würden in Maxglan sogar um den Aufstieg spielen.