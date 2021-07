Das Salzburg Football Team darf endlich wieder seine Fans im Max Aicher Stadion begrüßen. Der Aufstieg in die AFL ist bereits fixiert.

Die Fusion der beiden Salzburger Footballclubs Ducks und Bulls hat sich vollauf bezahlt gemacht. Keine fünf Monate nach der Wiedervereinigung der beiden Stadtvereine hat das Salzburg Football Team den Aufstieg in die AFL bereits fixiert und ist in der Division I noch immer ungeschlagen.

Umso bitterer war es, dass die Salzburger ihre Heimspiele bislang ohne Publikum bestreiten mussten. Wie groß das Interesse am neuen Club ist, zeigten die im Internet angebotenen Livestreams, die jeweils mehr als 2000 Zuschauer verfolgten. Im sechsten Saisonspiel am Samstag (17 Uhr) gegen die Cineplexx Blue Devils dürfen die Salzburger nun endlich wieder ihre Fans im Max Aicher Stadion begrüßen.

"Darüber freuen wir uns riesig. Wir arbeiten seit Wochen daran, den Gameday zu etwas Besonderem zu machen", erklärt Obfrau Christina Gappmayer. So wird etwa ein Football Park aufgebaut, in dem sich jeder in der Sportart versuchen kann. Zudem gibt es u.a. eine Halbzeitshow, kulinarische Köstlichkeiten und Walter Reiterer als Platzsprecher. "Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein", versichert Gappmayer.

Auch rein sportlich steht Salzburg heuer für Spektakel. So hat das Team von Coach Nick Johansen bislang all seine Spiele in der Division I souverän gewonnen und dabei immer mindestens 41 Punkte erzielt. "Unser Hauptziel ist es, die Fans mit unseren sportlichen Leistungen zu begeistern", betont Obfrau-Stellvertreter Gerd Harlander. "Deshalb wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen und am Ende auch die Silver Bowl in St. Pölten gewinnen."

Bei allen Erfolgen hat die Saison aber auch schon Spuren im Kader hinterlassen. Im letzten Match zog sich etwa Center Tobias Leitner einen Kreuzbandriss zu und reihte sich in die Verletztenliste ein. "Solche Ausfälle sind in unserem Sport normal. Seit der Fusion ist unser Kader aber ohnehin sehr groß. Da muss halt ein anderer für ihn einspringen", erläutert Harlander.