Andreas Fötschl: "Ich bin mehr Psychologe als Trainer"

Der 45-jährige Trainer wurde den hohen Erwartungen gerecht und führte den SAK zum Meistertitel in der Salzburger Liga.

Unter seiner Regie kehrt der Traditionsverein in die Regionalliga zurück. Im SN-Interview spricht Meistertrainer Andreas Fötschl über die abgelaufene Saison, den Vergleich mit Real Madrid und seine größte Herausforderung als SAK-Coach.

Wer gewinnt im Fußball? Andreas Fötschl: In einem Spiel nicht immer der Bessere. Über eine Saison gesehen, vielleicht die Mannschaft mit dem größten Budget.

Der SAK hat mit dem besten Kader der Salzburger Liga den Meistertitel geholt. Was war die besondere Leistung? Der Druck war von Beginn an hoch. In Wahrheit hat uns niemand den Titel gegönnt. Jeder Gegner war gegen uns topmotiviert. Und obwohl wir den besten Kader hatten, war es kein Selbstläufer. Wir mussten im vergangenen Sommer aus vielen neuen Spielern eine Mannschaft formen. Dieses Problem werden wir jetzt aber wieder haben.



Ihr Präsident Christian Schwaiger erklärte den SAK zum "Real Madrid des Unterhauses". Wie nahe ist man dem weißen Ballett gekommen? Der große Unterschied ist, dass wir Meister geworden sind und Real Madrid nicht. Im Ernst: Von diesem Vergleich halte ich nichts. Wir sind als kleiner Amateurverein so weit weg von einem Weltclub. Ich habe diese Aussage zwar nie ernst genommen. Aber wir wurden mit diesem Thema bei so manchem Auswärtsspiel vom Gegner und von den Zuschauern konfrontiert. Durch solche Aussagen wurde der Druck auf die Mannschaft und das Trainerteam natürlich nicht weniger.



Mit den namhaften Neuzugängen startet der SAK auch in die neue Regionalliga Salzburg als Topfavorit. Für mich sind wir einer der Favoriten auf Platz eins, aber sicher nicht der alleinige Topfavorit. Wir werden weiterhin mit Druck umgehen müssen, aber es gibt im Leben wichtigere Sachen als Fußball. Ich weiß, dass es im Trainergeschäft schnell vorbei sein kann. Damit kann ich aber leben. Eines ist klar: Wir werden uns selbst nicht mehr so viel Druck auferlegen.



Das Gerücht, wonach Thomas Hofer Sie im Sommer als SAK-Trainer ablösen soll, geisterte wochenlang durch Salzburg. Wie sehr hat Sie dieses Thema belastet? Belastet hat es mich nicht, weil es sich schnell als unwahr herausgestellt hat. Mich hat es geärgert, weil ich ständig darauf angesprochen wurde.



In der vergangenen Saison gab es schon einige unzufriedene Spieler und sogar kleinere Reibereien in der Mannschaft. Der Kader ist in der neuen Spielzeit noch hochwertiger besetzt. Wie hält man das ganze Team bei Laune? Es wird nicht einfach. Der Unterschied zum Vorjahr ist, dass wir allen Spielern bei den Gesprächen klargemacht haben, was sie erwartet. Es wird von Beginn an ein beinharter Kampf ums Leiberl. Wir müssen in der Vorbereitung ein Team formen, dass in jeder Phase zusammenhält.



Fachlich werden Sie den meisten Ihrer Spieler nicht mehr viel beibringen können. Sind Sie beim SAK mehr Psychologe als Trainer? Ja. Das Trainergeschäft geht meiner Meinung nach in die Richtung, dass man viel mehr im mentalen Bereich arbeiten muss. Es ist auch im Profibereich ganz wichtig, dass du einen Zugang zur Mannschaft hast. Ich glaube nicht, dass ein Trainer Messi noch zeigt, was er machen muss. Ich kann mich auch sehr gut einschätzen. Meine Stärke ist nicht die Taktiktafel und der Laptop. Ich komme mehr über das Menschliche.



Wie weit ist der SAK als Verein noch von der 2. Liga entfernt? Meilenweit. Von der 2. Liga ist der SAK viel weiter entfernt, als viele Leute glauben. Dass weiß unser Präsident aber auch. Wenn der Club aufsteigen will, muss sich im nächsten Jahr noch sehr viel tun.



Wie nachhaltig ist das Projekt SAK? Da müssten wir in ein paar Jahren noch mal reden. Ich hoffe, dass es nachhaltig ist. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn es Menschen gibt, die Geld investieren. Es ist aber natürlich ein Problem, wenn sich Vereine von einzelnen Gönnern abhängig machen. Deswegen will sich der SAK in Zukunft auch breiter aufstellen.