Anif feiert Kantersieg, Radstadt fehlten zu viele Spieler

Im Kampf gegen den Abstieg aus der 1. Tennis-Bundesliga setzte sich Anif zu Hause mit 8:1 gegen Hartberg durch. Radstadt kassierte eine 3:6-Heimniederlage gegen Seebenstein-Schiltern.

Anif hat in der 1. Tennis-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Flachgauer feierten am Samstag einen ungefährdeten 8:1-Heimsieg über Hartberg. Weniger gut lief es im Unteren Play-off für Radstadt. Die Pongauer mussten sich zu Hause Seebenstein-Schiltern mit 3:6 geschlagen geben.

Nur Einserpartie ging verloren

"Zu 90 Prozent sind wir durch", meinte Anifs Non-playing-Captain Gerald Mandl nach dem souveränen Heimerfolg. "Es war heute leichter, als wir zuvor geglaubt haben, weil der Gegner nicht in voller Besetzung angereist ist. Wir haben mit einer stärkeren Aufstellung der Hartberger gerechnet." In den Doppeln mussten lediglich Jakob Aichhorn und Richard Stoiber für ihren Sieg über drei Sätze gehen. In den Einzeln ging zwar das Einserduell der italienischen Legionäre an Hartbergs Riccardo Bellotti, alle anderen Matches dominierten jedoch die Anifer. "Andreas Seppi war ein bisschen müde, aber im Endeffekt hatte das keine große Auswirkung", erklärt Mandl.

Kamitz und Planinsek punkteten

Radstadt konnte sein Match gegen Seebenstein-Schiltern nur phasenweise offenhalten. "Wir haben gewusst, dass es schwer wird, immerhin sind uns die ersten sieben Spieler abgegangen", erzählt Gerald Kamitz, der mit dem Slowenen Filip Jeff Planinsek den einzigen Sieg im Doppel feierte. "Bei den Einzeln hat es dann anfangs auch noch ganz gut ausgesehen." So konnten er und sein Doppelpartner ihre Partien gewinnen. Auch Björn Nareyka und Marco Moises ließen sich keineswegs abschießen, verloren aber jeweils einen kritischen Satz im Tiebreak.

"Haben gute Ausgangsposition"

Abstiegssorgen macht sich Kamitz trotz der 3:6-Niederlage nicht. "Wir haben ja bereits vier Punkte und sind damit in einer guten Ausgangsposition. Selbst wenn wir die verbleibenden beiden Spiele verlieren sollten, heißt das noch lange nicht, dass wir absteigen müssen", betont Radstadts Kapitän. In den nächsten Partien wird sein Team jedenfalls wieder besser aufgestellt sein und hofft, so spätestens im finalen Derby gegen Anif den Klassenerhalt sichern können.