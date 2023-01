Anif holt Youngster aus Serbien zurück - Ebenau stellt Spielbetrieb ein

Wenige Tage vor dem Ende der Transferzeit kann Anif einen weiteren Neuzugang vermelden: David Stojicevic kommt von einem Profiabenteuer aus Serbien zurück und verstärkt die Flachgauer im Frühjahr beim Kampf um ein Westliga-Ticket. Eine schlechte Nachricht gibt es dagegen aus der 1. Klasse Nord: Wegen akuten Spielermangels stellt Ebenau im Frühjahr keine Kampfmannschaft mehr.

"Ein sehr interessanter Spieler, der im zentralen Mittelfeld alle Positionen spielen kann", freut sich Anif-Trainer Markus Huber wenige Tage vor dem Transferschluss (6. Februar) über den vierten Neuzugang. Davor wurden bereits Patrick Schober (Grödig), Osman Uygur und Telat Ünal (beide Karrierepause) verpflichtet. "Mit Schober und Stojicevic haben wir zwei Spieler geholt, die uns sofort weiterhelfen. Ünal und Uygur werden nach Pausen noch Zeit brauchen", sagt Huber.

Westliga-Ticket noch im Visier

Der zweimalige Westliga-Meister findet sich nach einer durchwachsenen Herbstsaison nur auf Platz acht. Auf Rang sieben, der für das obere Play-off benötigt wird, fehlt derzeit ein Punkt. "Wir haben vier Spiele Zeit, diesen kleinen Rückstand aufzuholen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir weiterhin Chancen auf ein Regionalliga-Ticket." Mit Stojicevic kehrt ein Talent, das nach guten Leistungen in der Regionalliga (Anif, SAK und Bischofshofen) den Sprung in den Profifußball schaffen wollte, wieder nach Salzburg zurück. Der 21-Jährige wechselte vor rund einem Jahr zum slowakischen Club Banik Ostrau, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Im Sommer verschlug es den Mittelfeldspieler zum serbischen Club Rad Belgrad, für den er aber in keinem Pflichtspiel auf dem Feld gestanden ist.

Nur noch Nachwuchs in Ebenau

In der Rückrunde nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen wird Ebenau. Der 1.-Klasse-Verein hatte zuletzt mit Spielermangel zu kämpfen und zog nun die Reißleine. "Leider haben im Winter einige arrivierte Spieler aufgehört, aus diesem Grund mussten wir leider handeln", erklärt Ebenau-Sektionsleiter Thomas Schosser, dessen Verein im Nachwuchs aber weitermachen wird. "Wir haben eine U12 und auch darunter noch einige Kinder", sagt Schosser, der nicht ausschließen will, dass Ebenau im Sommer auch wieder eine Kampfmannschaft stellen wird: "Wir werden uns in den kommenden Wochen im Vorstand besprechen und dann sehen wir, wie es weitergeht." Fix ist, dass Ebenau in der aktuellen Saison auf den letzten Platz gereiht wird, alle bisherigen Spiele aus der Wertung genommen werden und die Kicker kostenlos den Club verlassen können.

>>>Alle Transfers auf einen Blick<<<