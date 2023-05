Anif präsentiert zwei weitere Neuzugänge - SAK holt Thalgau-Kicker

Nach zahlreichen Abgängen kann der Noch-Regionalligist Anif die Neuverpflichtungen vier und fünf bekannt geben. Auch das Team des SAK nimmt Formen an.

Seit einigen Wochen verliert Anif Führungsspieler um Führungsspieler. Obmann Norbert Schnöll bastelt aber fieberhaft an einer neuen Truppe und hat nun weitere Zusagen. Nach Josef Stadlbauer, Michael Neureiter (beide Hallein) und Alexander Posch (Adnet) werden auch Zeljko Crnogorcevic (Hallein) und Melvis Memic (Neumarkt) in der kommenden Saison in der Salzburger Liga für die Flachgauer auflaufen. "Trotz der vielen Abgänge bin ich überzeugt, dass wir eine starke Mannschaft haben werden", erklärt Schnöll, der in den nächsten Tagen weitere Verpflichtungen präsentieren will. Neben Tobias Moser (Eugendorf) ist auch Dragisa Crnogorcevic (Hallein) ein heißes Thema in Anif.





Halilovic wechselt zum SAK

Auch der SAK, der wie Anif in der kommenden Spielzeit in der Salzburger Liga spielen wird, konnte den nächsten Neuzugang präsentieren: Dzenan Halilovic kommt vom Salzburger-Liga-Leader Thalgau. Auch bei den Nonntalern wird sich in den kommenden Wochen im Kader noch einiges tun. Bereits fix weg sind Nino Lesjak (Grünau), Sebastian Hölzl, Raphael Kalteis (beide Puch) und Eugen Rexhepi (Grödig). Von Seekirchen kommt Youngster Felix Hager.