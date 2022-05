Anif schlägt am Transfermarkt zu

Fünf Neuzugänge bereits fix verpflichtet, Routinier Perlak bleibt.

Wochenlang tat sich der Fußball-Regionalligist Anif auf dem Transfermarkt schwer. Die Flachgauer hatten nur Abgänge zu vermelden. Von Neuverpflichtungen war lange Zeit keine Spur. Aus diesem Grund war auch der Verbleib von Ex-Profi Michael Perlak fraglich. In den vergangenen Tagen hat sich in Anif aber einiges getan, fünf Neuzugänge sind nun fix. In der kommenden Saison werden Jürgen Huber (Ried Amateure) und Benjamin Morawitz (SAK) das Tormann-Duo bilden. Die beiden bisherigen Goalies, Stefan Schönberger (Freilassing) und Christian Sekanina (Studium im ...