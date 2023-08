Anif sucht noch das Erfolgsrezept

Das Schlusslicht der Salzburger Liga setzt auf Zusammenhalt und Disziplin. Glückt ausgerechnet gegen die gefestigten Seekirchner die Trendwende?

Melvis Memic und seine Anifer stehen am Tabellenende der Salzburger Liga. Bild:

Sie zählten über Jahre zu Salzburgs besten Amateurvereinen. Am Samstag (17 Uhr) begegnen sich die ehemaligen Regionalliga-Stammgäste Anif und Seekirchen in der Salzburger Liga - und das nicht auf Augenhöhe. Während die Seekirchner noch ungeschlagen mit acht Punkten an der dritten Stelle des Klassements liegen, ist das sieglose Anif mit einem Punkt Tabellenletzter.

Von einem Fehlstart will Anifs Trainer Markus Huber aber auch nach der 1:4-Niederlage gegen überragende Kuchler nichts wissen. "Wir haben ja auch nie gesagt, dass wir vorn mitspielen werden", sagt der Deutsche, der auf der zweiten Halbzeit gegen den Spitzenreiter aufbauen will. "Die Mannschaft muss jetzt zusammenhalten und dranbleiben. Der erste Sieg wird kommen. Wir können gegen jedes Team etwas mitnehmen."

Auch im Heimspiel gegen die deutlich eingespielteren Seekirchner, die nach dem Abstieg im Sommer nicht das gesamte Team ausgetauscht haben? "Auch gegen dieses starke Team, ja", betont Anifs Umbruch-Moderator Huber. "Wir müssen dafür aber diszipliniert auftreten."