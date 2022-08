Anif und Seekirchen schocken Favoriten der Regionalliga Salzburg

Zwei Außenseiter setzten am Freitag in der Regionalliga Salzburg gegen die Spitzenteams Austria Salzburg und Bischofshofen Ausrufezeichen.

Die Doppelrunde in der Regionalliga Salzburg begann am Freitag mit zwei Überraschungen. Tabellenführer Austria musste sich in Anif mit einem 1:1 zufriedengeben und Bischofshofen verlor in Seekirchen mit 1:2. Die Violetten waren in der ersten Halbzeit in Anif, das sich stärker als erwartet präsentiert, engagiert, konnten die Flachgauer aber nur selten gefährden.

Erst als Schiedsrichter Amar Rekik nach einem Foul an Austria-Routinier Marinko Sorda auf den Elferpunkt zeigte, konnten die rund 400 violetten Fans jubeln. Goalgetter Marco Hödl ...