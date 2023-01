Anif verliert Legionär und reaktiviert zwei Kicker - Neuer Bergheim-Trainer sauer auf seinen Vorgänger

Der Regionalligist Anif muss einen schmerzhaften Abgang verdauen: Nach Hasan Acar (Neumarkt) verlässt auch der slowenische Legionär Jure Zavbi den Verein. Dafür greifen im Frühjahr zwei namhafte Unterhaus-Kicker wieder an. Auch der Salzburg-Ligist Bergheim verliert einen wichtigen Spieler und ist darüber wenig erfreut.

Der slowenische Sommerneuzugang Jure Zavbi fand sich in Anif von Beginn an sehr gut zurecht und absolvierte in der Herbstsaison alle 18 Spiele. Eigentlich hätte der Achte der Regionalliga Salzburg auch im Frühjahr mit dem Legionär geplant, zu weiteren Einsätzen wird es aber nicht mehr kommen. "Der Spieler ist nicht zum Training erschienen und hat sich danach per WhatsApp verabschiedet. Ärgerlich und eine komische Vorgehensweise", erklärt Anif-Trainer Markus Huber, der nun auf einen weiteren Neuzugang hofft. "Wir halten die Augen offen, aber es wird schwer werden, noch einen guten Spieler zu bekommen." Trotzdem kann sich Huber über drei neue Kicker freuen: Neben Patrick Schober (Grödig) werden im Frühjahr auch Osman Uygur, der in der Red-Bull-Akademie ausgebildet wurde und zuletzt pausierte, und Telat Ünal, der vor einigen Jahren bereits in der Regionalliga kickte und nach einem Auslandsabenteuer in der Türkei zuletzt vereinslos war, zum Kader stoßen. "Beide Spieler haben Talent, mal schauen, ob sie uns sofort weiterhelfen."

Mösl-Transfer ärgert Bergheim

Salzburger-Liga-Nachzügler Bergheim tut sich im Winter auf dem Transfermarkt, wie viele Konkurrenten, schwer. Nun müssen die Flachgauer auch noch einen schmerzhaften Abgang verdauen: Innenverteidiger Tobias Mösl folgt Robert Gierzinger, der bis Winter Bergheim-Trainer war, zu 1860 Rosenheim. Dass der Ex-Trainer einen Spieler abwirbt, stößt Alexander Pilaj sauer auf. "Ich bin menschlich vom Spieler enttäuscht. Und auch von meinem Vorgänger ist es nicht die beste Vorgehensweise", ist der neue Bergheim-Trainer nicht glücklich über den kurzfristigen Abgang seines Abwehrspielers. "Wir sind schon seit Wochen auf der Suche nach Verstärkungen, leider sind nicht viele Spieler am Markt. Ersatz für Mösl, mit dem ich fix geplant habe, werden wir also leider keinen mehr finden." Dass Gierzinger im Frühjahr neben seinem Job beim Bayernligisten 1860 Rosenheim auch noch die Bergheim U13 trainiert, macht die Sachlage für Pilaj noch pikanter: "Ich hätte mir auch von Gierzinger, der weiterhin im Verein tätig ist, sicher ein anderes Verhalten gewünscht."

Gierzinger wehrt sich

Die Aufregung rund um den Wechsel nicht nachvollziehen kann Gierzinger: "Bei meinem neuen Verein hat sich ein Innenverteidiger schwer verletzt, deswegen haben wir nach Ersatz gesucht. Und da ist es logisch, dass ich einen Spieler hole, den ich kenne. Es ist aber alles fair abgelaufen und Bergheim war immer informiert." Dass sein Ex-Verein nicht glücklich über den Wechsel von Mösl ist, versteht der 36-jährige A-Lizenz-Trainer: "Sie haben mit Julian Gerhartinger und Daniel Peterka diesen Winter schon wichtige Spieler verloren, da schmerzt der Abgang von Tobias natürlich."

