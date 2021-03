Anna-Maria Galler feiert größten Erfolg: "Unbeschreibliches Gefühl"

Die Radstädterin gewinnt bei der Junioren-WM im Boardercross Bronze.

Lange Zeit war es sehr ruhig um den Salzburger Snowboardnachwuchs. Wer wird jemals auf Claudia Riegler und Andreas Prommegger, die nach der kommenden Olympiasaison ihre so erfolgreichen Karrieren beenden, folgen? In den Parallelbewerben ist zwar niemand in Sicht, doch im Boardercross hat Anna-Maria Galler nun einmal mehr ihr Potenzial unter Beweis gestellt. Die Radstädterin feierte zum Abschluss dieser Saison ihren bisher größten Erfolg und raste bei der Junioren-WM in Krasnojarsk zu Bronze. "Ein unbeschreibliches Gefühl", jubelte die 18-Jährige mit der Medaille um den Hals. Vor dem Finale sei sie extrem angespannt gewesen, sagte Galler, die nach Spitzenplätzen im Europacup und einem ersten Abtasten im Weltcup zu den Medaillenkandidatinnen gezählt hatte. "Mit einem super Start im Finale habe ich dann einen coolen Fight geliefert", sagte Galler, die sich nur Sara Strnadova (CZE) und Margaux Herpin (FRA) geschlagen geben musste.

Und die Medaillenjagd ist noch nicht vorbei. Zusammen mit dem Niederösterreicher Felix Powondra, der im Einzel Silber gewann, gehört Galler auch im Mixed-Team am Mittwoch zu den favorisierten Duos.