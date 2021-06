Anpfiff für René Aufhauser und den FC Liefering

Ab sofort tanzt der FC Liefering nach der Pfeife von René Aufhauser. Der langjährige Assistenzcoach von Serienmeister Red Bull Salzburg hat beim Bullen-Farmteam in der 2. Liga seinen ersten Cheftrainerposten angetreten - und startet am Donnerstag um 14 Uhr in der Red-Bull-Fußballakademie ins Mannschaftstraining. Fünf Wochen stehen Aufhauser zur Verfügung, um seine Talente auf die neue Saison vorzubereiten. Bis zum Ligaauftakt Ende Juli sind vier Testspiele geplant, darunter auch gegen die Bundesligisten Ried (25. Juni) und Sturm Graz (2. Juli).

