Anschieber Markus Glück musste seinen Platz im Zweierbob räumen

Nach überstandener Coronainfektion schmerzt beim Salzburger das Bein.

Groß war bei Markus Glück die Hoffnung, am Sonntag beim Weltcup in Innsbruck erstmals wieder wettkampfmäßig im Bob zu sitzen. Der 30-jährige Salzburger hatte sich Mitte November mit dem Coronavirus infiziert und danach zwei Wochen auf ein ordentliches Training verzichten müssen. "Ich hatte das volle Programm, mit Fieber, Gliederschmerzen und Geschmacksverlust", erinnert sich Glück.

In einer intensiven Trainingswoche in Innsbruck wollte er die verlorene Zeit gutmachen und am Sonntag endlich wieder im Zweier mit Markus Treichl die Bobbahn herunterrasen. Das verhinderte nun eine Oberschenkelverletzung. "Da wollten wir lieber kein Risiko eingehen. Der Fokus liegt ja eigentlich auf dem Viererbob", erklärt der Anschieber, dessen Platz hinter Pilot Treichl nun der Tiroler Sebastian Mitterer einnimmt. Für Glück ging es dagegen wieder zurück nach Salzburg. "Da werden wir uns um die Verletzung kümmern."