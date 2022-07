Aqeel Rehman feiert Turniersieg: "Finale wie im Film"

Salzburger Squash-Ass zeigt sich nach harten Wochen in starker Form und triumphiert erstmals seit 2019.

Aqeel Rehman ist wieder obenauf. Nach schwierigen Wochen hat der Salzburger Squash-Routinier, der nach seiner Nichtnominierung für die EM die Verbandsspitze im österreichischen Squashsport öffentlich kritisiert hatte, seinen elften Triumph bei einem Weltranglistenturnier gefeiert - den ersten seit 2019. Bei den Schräglage Open im deutschen Böblingen setzte sich der 16-fache Staatsmeister am Sonntag im Endspiel gegen den Engländer Stuart MacGregor in vier Sätzen durch. "Ein intensives Spiel auf Messers Schneide, in dem ich taktisch und körperlich stark war", sagt Rehman, der am Finaltag von seiner Familie vor Ort angefeuert wurde. "Nach der Vorgeschichte war das wie im Film. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können."

Der Salzburger hatte in einem umkämpften ersten Satz mit 11:9 die Oberhand behalten. Im zweiten Durchgang ließ er seinem britischen Kontrahenten nach einem 2:6-Rückstand nur mehr einen Punkt. Anschließend verpasste Rehman die schnelle Entscheidung. Doch nachdem MacGregor mit 11:9 verkürzt hatte, fixierte der 36-Jährige mit einem 11:5 im vierten Satz den Sieg.

Während des Turniers wurde bekannt, dass mit Generalsekretär und Nationaltrainer Heribert Monschein sowie Sportwart Robert Fasser zwei Vorstandsmitglieder im heimischen Squashverband zurückgetreten sind. Rehman wollte das nicht kommentieren. Der Routinier bewies derweil lieber, dass er immer noch die Nummer eins Österreichs ist. Vor seinem entfesselten Auftritt im Endspiel und zwei Fünfsatzsiegen am Samstag hatte er den Salzburger Jakob Dirnberger, der an seiner Stelle für die EM im August nominiert worden war, 3:1 geschlagen.