Aqeel Rehman glückte starker Saisonendspurt

In London war für den New-York-Sieger im Viertelfinale Endstation. Nun geht es in den Urlaub.

Aqeel Rehman hat sich nach seinem Turniersieg in New York auch in London stark präsentiert. Österreichs bester Squash-Spieler musste sich erst im Viertelfinale der mit 6.000 US-Dollar dotierten Berkhamsted Open geschlagen geben. Der an Nummer zwei gesetzte, aufstrebende Lokalmatador James Peach, der in der Weltrangliste bereits 92. ist, ließ keinen Satzgewinn zu. Nach 37 Minuten stand es 9:11, 7:11, 9:11.

Rehman macht nach 200 Weltranglistenturnieren kurze Pause

"Ich bin nicht unzufrieden, da ich gegen einen sehr starken Gegner verloren habe, der aktuell in einer sehr guten Form ist und heuer schon beeindruckende Ergebnisse erzielt hat. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich die Chance vergeben habe, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Ich war aber spielerisch diesmal nicht auf meinem in letzter Zeit gewohnten Level und hatte ordentlich zu kämpfen, um im Spiel zu bleiben", sagt der Salzburger, der sich nach seinem 200. PSA-Weltranglistenturnier in den Urlaub verabschiedet. Er blickt auf erfolgreiche Wochen zurück, hat nun etwa auf jedem Kontinent ein Weltranglistenturnier gewonnen.