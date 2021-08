Obertrumer sicherte sich bei den Titelkämpfen am Pichlingersee die Silbermedaille.

Nach seinem Sieg im Sprint des Trumer Triathlons und Bronze bei der Staatsmeisterschaft auf der Kurzdistanz hat Triathlet Oliver Janny am Samstag auch im Aquathlon zugeschlagen. Der 21-jährige Obertrumer sicherte sich bei der Staatsmeisterschaft am Pichlingersee die Silbermedaille. Janny stieg nach einem Kilometer im See nur als Sechster aus dem Wasser. Auf der fünf Kilometer langen Laufstrecke überholte er dann aber einen Gegner nach dem anderen. Nur den 18-jährigen Welser Thomas Windischbauer erreichte Janny um knapp 15 Sekunden nicht mehr. Bei den Damen holte die 18-jährige Dornbirnerin Sarah Hämmerle ihren ersten Staatsmeistertitel. Als beste Salzburgerin kam Jannys Obertrumer Clubkollegin Maria Reich als Sechste ins Ziel und gewann damit die Ü35-Wertung.