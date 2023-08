ASV hat den Abstieg sehr gut weggesteckt

Die Oberascher-Elf ist stark in die neue Landesliga-Saison gestartet. Nun wollen Denis Andric und Co. den Erfolgslauf von Tamsweg stoppen.

Nach einer Saison in der Salzburger Liga musste der ASV Salzburg im Sommer wieder den Gang in die 1. Landesliga antreten. Und die Itzlinger scheinen den Abstieg gut verdaut zu haben. Aus den ersten drei Spielen holten Kapitän Denis Andric und Co. sieben Punkte, am vergangenen Wochenende wurde Berndorf auswärts mit 3:0 besiegt. "Mit diesem Start bin ich sehr zufrieden. Für uns ist die Landesliga Neuland, deswegen wussten wir zu Beginn nicht, wo wir stehen", erklärt ASV-Trainer Fritz Oberascher, der seit Winter im Amt ist und den Club nach einem schwierigen halben Jahr stabilisiert hat.

Neben einer soliden Defensive konnte zum Saisonstart vor allem die Offensive überzeugen. Der groß gewachsene Flügelspieler Mirsad Dedovic erzielte bereits vier Treffer, Stürmer Dominik Tabernig konnte bisher zwei Treffer bejubeln. "Wir haben eine sehr gute Mischung. Die Neuzugänge haben sich sehr gut eingefügt und heben die Qualität", sagt Oberascher.

Am Samstag (15 Uhr) wartet mit Tamsweg das Team der Stunde. Die Lungauer sind sei 16 Spielen ungeschlagen und wollen nun auch in Itzling punkten. "Ich weiß von Tamsweg wenig, wir werden aber alles versuchen, um den nächsten Sieg zu holen."