ASVÖ Salzburg: Alle Verfahren eingestellt

Alle Verfahren gegen den Vorstand des Sportdachverbands ASVÖ Salzburg wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Der damalige Geschäftsführer der Organisation hatte im März schwere Vorwürfe gegen den eigenen Vorstand erhoben. Es ging dabei um angeblich nicht gerechtfertigte Fördergelder. Der Geschäftsführer scheiterte in der Folge mit dem Versuch, sich selbst mit einem Team um prominente Ex-Sportler wie Ski-Olympiasiegerin Andrea Fischbacher an die Verbandsspitze zu hieven.

Der "Rebell" ist nicht mehr beim ASVÖ tätig, der Verband fand in Eisschnelllauf-Legende Michael Hadschieff und Segeltrainer Dominique Weisang Ersatz.

Die Einstellung der Verfahren lässt Dietmar Juriga, den Präsidenten des ASVÖ Salzburg, aufatmen: "Damit steht fest: Alles war stets in bester Ordnung, alle Vorwürfe waren aus der Luft gegriffen. Eine unabhängige Institution hat nun unsere Unschuld bewiesen." Er ergänzte, dass auch weitere Prüfungen das ordnungsgemäße Verhalten des Vorstands bestätigt hätten, darunter eine Vollprüfung durch die Bundes-Sport GmbH, die Entlastung durch die Landessportorganisation sowie eine Entlastung durch die freiwillige Wirtschaftsprüfung der HLB Intercontrol Austria GmbH.

Auch Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) zeigte sich erleichtert: "Der ASVÖ Salzburg ist für das Land Salzburg ein wichtiger Partner, wenn es um die Weiterentwicklung des Sports in unserem Bundesland geht. Ich bin froh, dass alle Verfahren nun eingestellt wurden und wir uns nun gemeinsam wieder voll und ganz auf den Sport konzentrieren können. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit."

Dem ASVÖ Salzburg gehören 380 Vereine im Land an, darunter der SAK 1914, der A.C. Wals, der EK Zell am See oder die PSVBG Salzburg.

Quelle: SN