Auch 2. Liga hofft auf Fortsetzung des Spielbetriebs

Nachdem die Fußball-Bundesliga von der Bundesregierung am Dienstag grünes Licht bekam und den Spielbetrieb Anfang Juni wieder aufnehmen kann, hofft nun auch die 2. Liga auf eine reguläre Beendigung der Saison.

Mit dem Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und dem Zweitligisten Austria Lustenau soll die Fußball-Saison in Österreich am 29. oder 30. Mai wieder gestartet werden. Wenige Tage später werden die ersten Spiele in der Fußball-Bundesliga über die Bühne gehen. Die positiven Entwicklungen in der höchsten Spielklasse stimmen nun auch die meisten Zweitligisten positiv. Vor allem Tabellenführer Ried, der unbedingt den Bundesliga-Aufstieg auf dem grünen Rasen fixieren will, sieht nun ein kleines Licht am Ende des Tunnels. "Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen auch ein Fahrplan für unsere Lige entsteht", erklärt Ried-Trainer Gerald Baumgartner. Der Oberndorfer nimmt am Freitag mit seiner Mannschaft wieder das Training auf. "Nach der langen Pause werden wir uns langsam herantasten und die Intensität Stück für Stück steigern."

Während die Profivereine in der 2. Liga den Ligabetrieb unbedingt wieder aufnehmen wollen, sprechen sich die meisten Halbprofi-Clubs gegen eine Fortsetzung aus. "Ich verstehe die Bedenken dieser Vereine, aber wenn die Coronafälle weiter zurückgehen, dann spricht nichts gegen eine Fortsetzung", betont Baumgartner, dessen Verein in der vergangenen Wochen verschiedene Konzepte erstellt hat. Geht es nach den Rieder Verantwortlichen, dann wird ab 6. Juni in der 2. Liga wieder gespielt. Sollte die zweithöchste Spielklasse nicht zu Ende gespielt werden und Ried als "Abbruch-Tabellenführer" keinen Bundesliga-Platz bekommen, werden die Innviertler rechtliche Schritte einleiten. Wie es in der zweithöchsten Spielklasse weitergeht, soll in einer Ligakonferenz am Montag entschieden werden.