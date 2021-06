Auch Luca Rettenbacher kämpft nicht in Tokio

Der Tennengauer schied am Samstag in der dritten Runde des Qualifikationsturniers in Paris aus.

Nach Stefan Pokorny, für den der Traum von einem Ticket für die Sommerspiele in Tokio am Freitag in der vierten Runde des Qualifikationswettkampfs in Paris geplatzt war, hat am Samstag auch das zweite Salzburger Karate-Ass seine Hoffnungen begraben müssen. Luca Rettenbacher schied in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm in Runde drei aus. Der mehrfache Staatsmeister aus dem Tennengau schlug nach einem Freilos zum Auftakt den Bosnier Hamza Turulja mit 5:0. Gegen Nurkanat Azhikanov aus Kasachstan unterlag Rettenbacher danach aber in der Runde der letzten 32 mit 4:6. Ein weiterer Kampf in der Hoffnungsrunde war ihm nicht vergönnt.