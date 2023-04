Auch Markus Ragginger verpasst Chance auf EM-Medaille

Walser Ringer musste sich in Zagreb in der Qualifikation geschlagen geben und bekam keine zweite Gelegenheit in der Hoffnungsrunde.

BILD: SN/GEPA PICTURES/GINTARE KARPAVICIUTE Markus Ragginger durfte nur ein Mal auf die Matte.

Wie schon sein Clubkollege Simon Marchl im Freistil musste auch Griechisch-römisch-Ringer Markus Ragginger schon nach dem ersten Kampf bei der Europameisterschaft in Zagreb seine Sachen packen. Der Walser verlor am Samstag in der Qualifikationsrunde mit 1:5 gegen Vladlen Kozliuk und musste danach mitansehen, wie der Ukrainer im Viertelfinale ausschied und damit Raggingers Hoffnungen auf eine zweite Chance begrub. "Zu viel riskiert" "Ich habe ihn zwar gekannt, aber zuvor noch nie gegen ihn gekämpft", erzählt der Walser, der gegen Kozliuk früh mit 0:1 in Rückstand geriet. "Ausschlaggebend war dann ein blöde Situation, in der ich zu viel riskiert habe. Bei einem Angriff von ihm am Boden habe ich meine Chance gesehen, bin aber leider ausgekontert worden." Mit dem 5:0 im Rücken konzentrierte sich der Ukrainer auf die Defensive. Durch seine Passivität bekam Ragginger zumindest noch einmal die Gelegenheit, ihn ihn Bauchlage zu attackieren. "Da habe ich ihn auch schon ganz gut im Griff gehabt, dann ist er mir aber doch noch entglitten", erinnert sich der Walser. WM als nächstes Ziel Dass Kozliuk in der nächsten Runde den zweifachen Ex-Weltmeister Metehan Basar aus der Türkei mit 7:1 von der Matte fegte, ließ Ragginger noch einmal hoffen. Doch im Viertelfinale war dann auch für den Ukrainer vorzeitig Schluss. "Das ist natürlich schade. Aber im Ringen geht es einfach sehr schnell. Mein Ziel war es, um eine Medaille mitzukämpfen. Das ist mir leider nicht gelungen", zeigte sich der Walser enttäuscht. Auf mehr Glück bei der Auslosung und auf der Matte hofft er bei der Weltmeisterschaft im Herbst. Dort geht es dann erstmals auch um die Olympiaqualifikation.