Auch ohne Trainer Krimbacher hält Schwarzachs Siegesserie

Schwarzach ist in der 1. Landesliga derzeit einfach nicht zu stoppen: Die Pongauer gewannen das schwere Auswärtsspiel in Anthering souverän mit 3:0 und feierten den zehnten Sieg im zehnten Spiel. "Sensationell. Vor allem in den ersten 45 Minuten haben wir richtig gut gespielt und im zweiten Durchgang zur richtigen Zeit das 3:0 erzielt", freut sich Schwarzachs Sportlicher Leiter Erwin Schattauer, der wie der gesamte Verein vom Erfolgslauf überrascht ist: "Unser Saisonziel war ein Platz im vorderen Mittelfeld. Dass es so ...