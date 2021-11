Auch Simon Marchl glänzt bei der U23-WM der Ringer

Der Walser Freistilringer Simon Marchl ist bei der U23-Weltmeisterschaft in Belgrad nach zwei Siegen im Viertelfinale ausgeschieden.

Nachdem Vereinskollege Markus Ragginger (bis 97 Kilogramm) im griechisch-römischen Stil vier seiner fünf Kämpfe gewonnen und auf seinem Weg zur Bronzemedaille als erster Österreicher überhaupt einen Ringer aus dem Iran besiegt hatte, musste sich Freistilringer Simon Marchl (bis 74 kg) bei der U23-WM in Belgrad am Samstag im Viertelfinale geschlagen geben. Der 22-Jährige vom A.C. Wals unterlag dem Iraner Mohmmadsadegh Biglar Firouzourbandpei nach einer 4:0-Führung mit 6:14.

Simon Marchl forderte Iraner voll

Marchl war mit einer tollen Attacke nach einer halben Minute perfekt in den Kampf gestartet. Doch sein Gegner schlug noch vor der Halbzeit zurück. Sekunden vor der Pause stellte er auf 8:4. In einem temporeichen, intensiven Kampf ließ der Ringer aus dem Iran auch in den zweiten drei Minuten nicht nach. Er erhöhte schrittweise auf 12:4. Marchl konnte zwar noch eine weitere Wertung erzielen, musste die Überlegenheit des Gegners aber anerkennen. Die Stärke von Firouzourbandpei lässt auch von einem Platz in der Hoffnungsrunde träumen.

Zwei schnelle Siege zum Auftakt

Marchl hatte vor dem Viertelfinale Kräfte gespart. In der Qualifikationsrunde stieg er gegen Rabii Regani aus Marokko kampflos auf. Im Achtelfinale zeigte der Walser Ringer dann eine Machtdemonstration. Dank blitzschnellen Angriffen, die Bruder Georg Marchl im Vorfeld angekündigt hatte, führte er gegen den Nordmazedonier Serhan Shakirov bereits nach wenigen Sekunden. Keine Minute war absolviert, da war der 10:0-Sieg des Salzburger Aushängeschilds besiegelt.