Auf dem Salzburgring wird wieder in die Pedale getreten

Bei "Rad am Salzburgring" kommen acht Bewerbe für Amateure jeder Altersklasse zur Austragung. Neben dem Rennen der Damen-Elite ist ein Vintage-Rennen ein weiteres Highlight.

Am Sonntag kommt auf dem Salzburgring sportlicher Ehrgeiz ebenso zum Zug wie einfach Spaß am Radfahren.

Egal ob mit dem Stahlrad vom Großvater oder mit der brandneuen, aerodynamischen Zeitfahrmaschine - auf dem Salzburgring wird auch heuer wieder kräftig in die Pedale getreten. Salzburgs größter Radsportevent "Rad am Salzburgring 2023" geht am Sonntag, 6. August, in seine vierte Runde.

700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet

"Radfahren liegt seit einigen Jahren voll im Trend und wir merken auch, dass sich immer mehr Menschen für den Rennradsport begeistern. Genau deshalb haben wir wieder einen spannenden Radsporttag, bei dem für alle etwas dabei ist, geplant", so Heinz Reiter, Organisator und Präsident des Radsportvereins Land-Leben Radteam ARBÖ Salzburg. Insgesamt stehen auf dem Salzburgring in Plainfeld acht Bewerbe auf dem Programm. Erwartet werden rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Neben dem Einzelzeitfahren mit dem Renn- sowie Zeitfahrrad in sämtlichen Kategorien mit zusätzlicher Firmenwertung, wird auch in diesem Jahr das beliebte "Jederfrau- und Jedermann rennen" für sämtliche Altersklassen ausgetragen. Bei der Salzburg Radtouristik-Fahrt dürfen alle Radsportfans und Pedalritter den Salzburgring ganz ohne Zeitmessung frei erradeln .

Junior-Cup und Rennen der Damen-Elite

Und die Jüngsten können bei einem eigenen Kinder-Radrennen um die Wette strampeln. Dieser Wettbewerb zählt auch zum Junior-Bike-Cup des Salzburger Landesradsportverbandes. Bei der ÖRV-Radliga der Elite-Damen und U23, werden auch heuer wieder Österreichs schnellste Damen auf Rennrädern an den Start gehen. "Die Förderung des Damenradsports ist uns ein Anliegen, genauso wie auch den Jüngsten Möglichkeiten zu bieten, sich in diesem Sport zu messen. Daher gehören diese beiden Bewerbe bereits von Beginn an bei uns zum Fixpunkt im Österreichischen Radkalender", so Reiter.

Ein weiteres Highlight des Radsporttages auf dem Salzburgring wird sicherlich das erstmals ausgetragene Vintage-Rennen. Dabei sind Fans von Stahlrahmen und Wolltrikots gefragt. "Bei diesem Bewerb geht es darum, einfach Spaß zu haben und nicht um Rennergebnisse", erklärt Organisator Heinz Reiter.

Informationen unter: www.radteamsalzburg.at