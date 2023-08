Auf seiner Paradestrecke erreichte Mladenovic bei der U23-EM das Finale

Salzburger qualifizierte sich über 200 m Brust als Laufschnellster. Rang sieben und Zeit enttäuschten den Landestrainer.

Luka Mladenovic hat bei der U23-EM in Dublin wie erhofft den Sprung ins Finale über 200 m Brust geschafft, dort musste sich der Salzburger aber mit Rang sieben begnügen. Der 19-Jährige hatte sich am Vormittag als Sieger des letzten Vorlaufs qualifiziert. "Er war eigentlich in der schnellsten Gruppe, dafür war sie aber dann doch ziemlich langsam", erzählt Trainer Plamen Ryaskov. "Zum Glück hat sich Luka davon nicht täuschen lassen. Er hat das Rennen lange angeführt und schließlich auch gewonnen." Seine Zeit von 2:13,74 Minuten brachte ihn jedenfalls als Gesamt-Siebter ins Finale.

Persönliche Bestzeit klar verfehlt

Dort erwartete sich sein Coach eine klare Leistungssteigerung mit persönlicher Bestzeit. Auf der Außenbahn kam Mladenovic aber nicht so richtig in Fahrt. "Es war leider kein optimales Rennen. Die Post ist in der Mitte abgegangen und Luka konnte seine Geschwindigkeit in der zweiten Rennhälfte nicht mehr erhöhen", erklärt Ryaskov. In 2:13,24 Minuten blieb er drei Zehntel über seiner eigenen Topzeit und schlug als Siebter des Finallaufs an. "Das war leider enttäuschend, wir werden genau analysieren, was falsch gelaufen ist", betont der Landestrainer, der seinen Schützling am Sonntag noch über 100 m Brust und 200 m Lagen im Einsatz sieht. Zudem geht der zweite Salzburger EM-Teilnehmer, Luca Karl, über 800 m Freistil an den Start. Finalteilnahmen sind dabei aber keine mehr zu erwarten.